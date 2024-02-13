13 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Şubat 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 01:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 01:44
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşin Burak BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper GEZERAVCI, Alper GÜZEL, Mustafa Arif KARABEYOĞLU, Elvan KUZUCU HIDIR, Mustafa Mehmet NEFES ve İsmail DOĞAN atanmıştır.
12 Şubat 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI