13 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşin Burak BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper GEZERAVCI, Alper GÜZEL, Mustafa Arif KARABEYOĞLU, Elvan KUZUCU HIDIR, Mustafa Mehmet NEFES ve İsmail DOĞAN atanmıştır.

12 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI