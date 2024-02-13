13 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

13 Şubat 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 01:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 01:44
Yazdır
13 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşin Burak BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper GEZERAVCI, Alper GÜZEL, Mustafa Arif KARABEYOĞLU, Elvan KUZUCU HIDIR, Mustafa Mehmet NEFES ve İsmail DOĞAN atanmıştır.

12 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber