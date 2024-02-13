Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da beklenen kuvvetli sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı, kırsal kesimlerde ise hayatı olumsuz etkiledi.

5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

ANTALYASPOR KAFİLESİ İNİŞ YAPAMADI

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak kuvvetli sağanak nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir" bilgisine yer verildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.