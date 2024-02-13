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Bağcılar'da dehşet: Annesini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bağcılar'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 07:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 07:23
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Bağcılar'da dehşet: Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bağcılar'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, Temel G, evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğü belirlendi.

Polis, olaya ilişkin M.T.G'yi gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Sebahat G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.

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