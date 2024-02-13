Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 07:27, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 07:26
Yazdır
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.

Hatay ve İzmir'de adaylarda değişikliğe gidilmezken 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçede daha adaylar açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Miletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak belirlendi. Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.

İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Toplantıda, 11 ilçenin daha adayı belli oldu. Kadıköy'ün de aralarında bulundu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'da Ali Gökmen aday gösterildi.

Ankara'da CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya'da aday gösterilecek isim de belirlendi. İki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen dönemi sona erdi. Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner Çankaya'dan aday gösterildi.

4 ilin başkan adayları şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana

Kayseri: Murat Molu

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

İstanbul'un 8 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Esenyurt: Ali Gökmen

Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.

Aydın Didim: Hatice Gencay

Adana Seyhan: Oya Tekin

Adana Yüreğir: Nurettin Tanış

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber