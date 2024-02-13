Bursa'da midibüs elektrik direğine çarptı: 10 yaralı
Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarptığı kazada biri ağır 10 yabancı turist yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 08:01, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 08:02
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.S. idaresindeki seyahat acentesine bağlı midibüs, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.