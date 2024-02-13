Mersin'de zehir taciri 4 şüpheli yakalandı
Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 09:34, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 09:35
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Erdemli ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 1 kilo 88 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu, 2 bıçak, içime hazır esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.