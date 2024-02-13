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Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 09:42, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 11:12
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31 Mart seçimlerine 50 günden az bir süre kaldı. CHP'de aday belirleme çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir istifa yaşandı.

CHP'de İstanbul İl Başkanı, Genel Sekreterlik ve İstanbul Milletvekili olarak uzun yılar görev yapan Gürsel Tekin, sürpriz bir biçimde partisinden istifa etti. Bu dönem Milletvekili olmayan Tekin'in adı Esenyurt belediye başkan adaylığı için geçiyordu.

Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tekin, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple,

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Gürsel Tekin; 2011, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

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