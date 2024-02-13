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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 10:29, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 10:26
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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak iştirak edecek.

Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Mısır'a 12 yıl sonra ziyaret

12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

Türkiye ile Mısır arasında ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaştı. Hedef ise 5 yılda 15 milyar dolar seviyesine çıkarmak.

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı. Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

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