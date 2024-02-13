Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Bugünkü toplantımızı takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Tarihe bakmadan atılacak her adımın kuşaklar arasında kopukluklar yaratacağını düşünüyorum. Milliyetçilik tarih hakkında bir yorum ve pratikliklerden ibaretti. Milliyetçilik halka dayalı bir görüş olduğu için ırkçılığı reddetmiştir. Adil ve eşit dağılımı esas almıştır.

Geçtiğimiz 9 Şubat günü MHP'nin kuruluş yıl dönümünü andık. Türk milliyetçiliğinin 3 hilal çatısı altında kurumsallaşması bölge siyasetini de farklı açılardan etkilemiştir. Tekleyen demokrasi hayatımıza yeni bir fırsat sunmuştur. Anadolu'nun ruh zenginliğini, istikbalin güçlü Türkiye'sinin inşasını hedeflemiştir.

"YOLUMUZU KESMEK İSTEDİLER BAŞARAMADILAR"

55. yıl münasebeti ile Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada gerçekleşmiştir. 55 yıl yürektir, yükseliştir, şereftir. İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur. Halkın ve halkın davasını sekteye uğratacak alçak doğmamıştır. MHP ve ülkü ocakları dimdik ayaktadır.

Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir.