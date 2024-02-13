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Altının gramı 2 bin liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 11:12, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 11:09
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Altının gramı 2 bin liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1995 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Güçlü dolar ve son 2 ayın zirvesine yakın tahvil faizleri altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan ons fiyatı günü 2.020 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı yeni günde ise yüzde 0,2 yükselişle 2.025 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları ötelediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

ABD'de dün açıklanan veriler, kısa dönem enflasyon beklentilerinin değişim göstermediğini ortaya koydu. New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Gözler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 87 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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