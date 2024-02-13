İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları çalışmalarına hız verdi.

Adaylar bir yandan da göreve geldiği takdirde gerçekleştireceği projelerini duyuruyor, vaatlerini sıralıyor.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da, 11 başlıktan oluşan projelerini açıkladı.

Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Projelerimizi 11 başlıkta topladık. 1 ulaşılabilir İzmir, 2 sosyal belediyeciliği ile eşsiz İzmir, 3 çevre altyapısı ile eşsiz İzmir, 4 dönüşümü ile eşsiz İzmir, 5 turizmi ile eşsiz İzmir, 6 eğitim ve istihdamı ile eşsiz İzmir, 7 akıllı şehircilik, 8 sağlık altyapısı ile eşsiz İzmir, 9 tarımı ile eşsiz İzmir, 10 spor altyapısı ile eşsiz İzmir, 11 kültürü ile eşsiz İzmir.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİDİ PROJESİ

İlk başlığımız ulaşıbilir İzmir... Ulaşım her şehrin nabzıdır. Ulaşımı sadece bir altyapı meselesi değil aynı zamanda sağlıklı toplum psikolojisinin bir aracı olarak görüyoruz. İzmir Körfez Geçişi İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan köprü ve tüp geçit projesidir. Bu proje 12,6 kilometre gidiş geliş bu şekilde 3 şeritli yol, 6,9 kilometre deniz geçişi olmak üzere 4 bin 170 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Proje ile birlikte yapılacak raylı sistem her iki yakadaki raylı sistemle entegre edilecektir.

YENİ ÇEVRE YOLU PROJESİ

İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik meselesine köklü çözüm getirecek yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak. Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz. Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

''OTOPARK TARİFESİNE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ''

Mevcut otopark tarifelerinde nisan ayında yüzde 50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.

İZMİR OTOGARI YENİLENECEK

Şehirlerarası otobüs terminaline dair ortak bir fikir var. Bu otogar tarihimize, İzmir'imize uygun değil. Biz bu otogarı yenilikçi İzmir'e modern bir şekilde yenileyeceğiz. Otobüslerin giriş ve çıkışlarını ayrı bir kattan yapacağız.''