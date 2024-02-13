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Değerli konut vergisi beyanında son haftaya giriliyor

Ülke sınırları içerisinde sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin mükellef olduğu değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 11:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 11:34
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Değerli konut vergisi beyanında son haftaya giriliyor

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta sona erecek değerli konut vergisi beyanname sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bu verginin 2019'da yapılan yasal değişiklikle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29. maddesinde düzenlendiğini anımsatan Yüksel, düzenlemenin henüz kamuoyunda yeterli oranda bilinmediğini söyledi.

Yüksel, "Verginin konusu 'konut' olması sebebiyle birçok konut sahibinin vergi beyan ve ödemesini atlama veya unutma ihtimali söz konusudur. 2023 yılındaki değerlerle sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Elbirliği mülkiyette (miras gibi) malikler müşterek veya ferdi beyanname de verebilirler. Ancak müşterek (paylı) mülkiyette her paydaş ayrı verecektir." dedi.

- "Tek taşınmazı olanlar bu vergiden muaf"

Ali Yüksel, ülke sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların muafiyet kapsamında olduğunu ve beyanname vermeyeceğini dile getirerek, şu uyarılarda bulundu:

"Birden fazla dairesi olduğu halde dairelerin ayrı ayrı değeri 9 milyon 967 bin liranın altında kalan kimseler de beyan etmeyecekler. Öte yandan özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin önde gelen semtlerinde yer alan daire, rezidans ve villalar yükselen fiyatlar sebebiyle değerli konut vergisine tabi hale gelmiştir. Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki yazlıkların fiyatları da çoğu zaman bu vergi kapsamını geçmektedir. Şubat ayı sonuna kadar beyanname vermesi gerektiğini bilmeyen daire sahipleri cezalı duruma düşecektir. Bu durum, malikleri vergi kaçağı sorumlusu yapacağı gibi, Maliye açısından da tahsil edilmemiş bir gelir söz konusu olacaktır."

Yüksel, beyanname verilmemesi halinde para cezasının söz konusu olduğunun altını çizerek, aylık yüzde 3,5, yıllık ise yüzde 42 gecikme faizi uygulandığın bildirdi.

- "Beyannamenin vergi dairelerine verilmesi gerekiyor"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, emlak vergisi veren kimsenin konutu değerli ise ayrıca bu vergiyi de ödemesi gerektiğini belirterek, "Esas işi inşaat olan müteahhitlerin bu işler sebebiyle kendisine düşen daireler elindeyse, henüz satmamış veya kiralamamışsa beyan etmeyecek. Ancak el değiştirdiğinde vergiye tabi olacaktır." şeklinde konuştu.

Beyannamenin belediyelere değil Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, şu bilgileri verdi:

"Beyanname internet ortamında verilebilmektedir. Vergi peşin ödenebileceği gibi, 29 Şubat ve 31 Ağustos'a kadar iki eşit taksitte de ödenebilir. Bu değerlerde bir daireyi beyan dönemi olan 2024 yılı Şubat ayından sonra satın alan ya da elde eden kimse gelecek yıl beyanname verecektir. Beyanname verilmesi ya da verginin ödenmesinin hatırlatılması idare tarafından yapılmayacaktır. Beyanname hazırlanırken, belediyenin o sokaktaki binalar için verdiği emlak vergisi değeri baz alınacaktır."

Yüksel, 2022 yılında beyanname vermeyen ve 2023 içinde vergi bakımından cezalı duruma düşen kişilerin pişmanlık uygulamasıyla cezalardan kısmi indirim yaparak vergi idaresi ile uzlaşabildiğini anlattı.

- "Konutun değerine göre 3 ayrı vergi oranı bulunuyor"

Ali Yüksel, değerli konut vergisi için vergiye tabi matraha ilişkin 3 ayrı oran bulunduğunu belirterek, "Değeri 9 milyon 967 bin lira ile 14 milyon 951 bin lira arasında olanların 9 milyon 967 bin lirayı aşan bedel için binde 3 vergi ödemesi gerekiyor." diye konuştu.

Vergi uygulamasının 14 milyon 952 bin lira ile 19 milyon 936 bin lira arasında binde 6, 19 milyon 936 bin liradan fazla olan konutlarda ise binde 10 olduğunu dile getiren Yüksel, "Tabii burada diğer dilimlere giren bölümler için o oranlarda ödeme yapılacak. Rakamlar beyan sürecinde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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