Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 sahte kimlik, F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.