2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "Kahramanlar-50" operasyonunda; 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 12:26, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 12:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "Kahramanlar-50" operasyonunda; 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gri kategorideki teröristin 8 şehidin failleri arasında olduğu belirtildi.