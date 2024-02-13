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CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalar sürüyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da başlayan yerel yönetim devrini daha ileri taşıyacaklarını aktarıp "İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 13:01, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 13:01
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CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

CHP, 31 Mart seçimlerine ittifak desteği olmadan hazırlanıyor.

Parti yönetiminin dün geç saatlere kadar süren toplantısından 15 aday daha belirlendi.

İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Kalan 11 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu.

En fazla merak edilen ilçe CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'dü. Mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yeniden aday gösterilmedi. Onun yerine aday listesinde Mesut Kösedağı yeraldı.

Kadıköy'ün yanı sıra Adalar, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy ve Esenyurt'ta da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedi.

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şile: Özgür Kabadayı

Şişli: Resul Emrah Şahan

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk

"DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Adaylarımız partimize hayırlı olsun. Herkesle bu süreci münazara ederim. İstanbul seçimi A kişi, B kişi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk.

Duygusal tepkinizi ya da bir takım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum.

2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız.

Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda her birimiz CHP'li olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Çok çalışacağız. Çalışkan olacağız.

2019 başlayan yerel yönetim devrini İstanbul'da ve Türkiye'de daha taşıyacağız.

"İHANET ETTİRMEYECEĞİZ"

Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafazı olmaya devam edeceğiz. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbullunun elinde. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Şimdi ise paranın dolanbaçlı yoluna son verdik. Milletten geliyor, millete gidiyor.

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