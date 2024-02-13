Kayseri'de 6. kattan düşen kadın öldü

Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta 11 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede ikamet eden Tülay T, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

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