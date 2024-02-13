İstanbul'da fuhuş operasyonu: YouTuber tutuklandı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da fuhuş operasyonu: YouTuber tutuklandı

İstanbul'da bir masaj salonuna, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden birinin YouTuber olduğu ortaya çıktı. Kerem B. isimli YouTuber, fuhuş suçlamasını reddederken, "YouTube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 13:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 13:31
Yazdır
İstanbul'da fuhuş operasyonu: YouTuber tutuklandı

İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit edilirken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Kerem B., Burak D., Fırat A. ve Mesut G. tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI

Fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Kerem B.'nin YouTube'da içerik üreten sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Kerem B. sorgusunda, "Ben daha önce YouTube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir'in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. YouTube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Seval'e müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım." dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Biz dört ortak masaj salonu açtık. Arkadaşım Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple Aralık ayında dükkanı kapattık. Ben Nehir'den benim uygunsuz rızam olmadan çektiği görüntülerimden dolayı şikayetçi oldum. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur."

Diğer şüpheliler Fırat Acar ve Mesut Güler suçlamaları kabul etmedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber