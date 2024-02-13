Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda oynayacağı Sparta Prag mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 13:49, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 13:42
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılıların Sparta Prag ile oynayacağı mücdeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.