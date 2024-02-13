Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki sel afetine ilişkin açıklama

Antalya'nın 3 ilçesinde okullar yarın da tatil
Antalya'nın 3 ilçesinde okullar yarın da tatil
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki sel afetine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afetinin yaşandığı Antalya'da 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 14:06, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 14:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber