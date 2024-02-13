Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Sürücü Haşim G. ile Fahriye D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü Haşim G. ile otomobildeki Muharrem D. ve Fahriye D, ilk müdahaleleri sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın yuvarlanarak tarlaya devrildiği kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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