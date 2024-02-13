Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 14:26, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 14:15
Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunda Tophisar Mahallesi yakınında yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.
Aracın yuvarlanarak tarlaya devrildiği kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Haşim G. ile otomobildeki Muharrem D. ve Fahriye D, ilk müdahaleleri sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Haşim G. ile Fahriye D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren Muharrem D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.