Antalya'nın 3 ilçesinde okullar yarın da tatil
Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle, okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 15:54, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 15:59
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.