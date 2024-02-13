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Erzincan'da madende toprak kayması: 9 kişiye ulaşılamıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 17:02, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 18:17
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Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

Bakan Yerlikaya: 9 çalışana ulaşılamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki madende meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı bölgeye gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Anagold Madencilik'ten toprak kaymasına ilişkin açıklama

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu acil durum planını devreye aldıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, toprak kaymasının saat 14.28 sularında yığın liç alanında meydana geldiği kaydedildi.

Şirketin bu zorlu süreçte en önemli önceliğinin çalışanlar ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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