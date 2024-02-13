Erzincan'da madende toprak kayması: 4 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 17:19, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 17:19
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.