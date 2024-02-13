Murat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadık

Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Erzincan'da madende toprak kayması: 9 kişiye ulaşılamıyor
Erzincan'da madende toprak kayması: 9 kişiye ulaşılamıyor
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Ana sayfaHaberler Siyasi

Murat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadık

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için tüm İstanbullularla kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerimizin zorluk çektiği bir şehir değil huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 17:35, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 17:37
Yazdır
Murat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadık

Kurum, Darülaceze Darül-ü İrfan Salonu'nda okul aile birlikleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerin kendileri için her zaman hem bir anne hem de bir baba olduğunu belirten Kurum, onların hakkını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerin eseri olacağını vurgulayan Kurum, "Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için tüm İstanbullularla kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerimizin zorluk çektiği bir şehir değil huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı kalmasın istiyoruz. On binlerce öğretmenimiz, okullarına artık trafikte büyük bir eziyetle gitmeyecek. Çünkü çok daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul'da evlatlarımızı, yavrularımızı yetiştirecekler." diye konuştu.

Kurum, bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Daha iyi, daha verimli eğitim koşullarıyla hem ailelerimizin hem de gençlerimizin umudu olmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla önce yaşadığımız şehri güzelleştireceğiz. 7'den 70'e herkesin değer gördüğü, geleceğe umutla baktığı bir İstanbul için çalışacağız. 31 Mart akşamı İstanbul'a belediye başkanı olmaya aday değilim, tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım." ifadelerini kullandı.

- "Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüm seferberliğine devam edeceğiz"

Şişli'yi yeni projelerle destekleyeceklerini aktaran Kurum, Şişli'nin, İstanbul'daki ticaret ve hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Kurum, Şişli'nin, ekonominin cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, "Kültürel hafızamızın en önemli durağıdır, çok katmanlı, çok kültürlü bir yapıdadır. Bu yoğunluk hem ulaşıma hem de yapılaşmaya da ister istemez yansıyor. Eğitim hayatına devam eden, çalışma hayatında olan vatandaşlarımızın yüzde 60'ından fazlası her gün bir kere de olsa buradan geçiyor." dedi.

Şişli'yi rahatlatacak projeleri bir an önce hayata geçireceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şişli'de yaşamanın eziyet olmadığı günleri inşallah Şişli'ye hep birlikte göstermek durumundayız. Yapılaşma hususunda yatay mimariyi esas alan, çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu sosyal konutlarımızı sizlere armağan edeceğiz. 650 bin yeni yuvayı 5 yılda hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarda oturtmak istiyoruz. İstanbul'da, Şişli'de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüm seferberliğine devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza yapım ve finans desteği vereceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber