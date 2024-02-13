Bakan Koca'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.