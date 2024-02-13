BM: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor

İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Ana sayfaHaberler Dünya

BM: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü (Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 18:43, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 18:50
Yazdır
BM: Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi" konulu üst düzey oturumda konuştu.

Küresel gıda krizinin dünyanın en yoksulları için korkunç bir açlığa neden olduğunu belirten Guterres, iklim krizinin ise ölümcül bir güçle hızlandığını kaydetti.

Guterres, geçen yılın kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek, bu koşulların barışı baltaladığını ve açlığın kargaşayı tetiklediğini dile getirdi.

İklim faciaları ile çatışmaların ise eşitsizliği beslediğini, yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve insanları evlerinden ettiğini vurgulayan Guterres, "Aynı zamanda iklim ve çatışma küresel iklim krizini tetikliyor. Savaşların olduğu yerlerde açlık hakim geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, iklim kaosunun dünya genelinde gıda üretimini de olumsuz etkilediğini kaydederek, "2022'de iklim ve çatışma 174 milyon insan için akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri olarak ön plana çıktı." bilgisini paylaştı.

- "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok"

Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor." dedi.

Guterres, Panama Kanalı'ndaki kuraklık ile Kızıldeniz'deki çatışmaların tedarik zincirlerine büyük zarar verdiğini belirterek, gıda enflasyonunu artırdığını ifade etti.

Somut adım atılmazsa durumun kötüleşeceğini belirten Guterres, "Çatışmalar çoğalıyor, iklim krizi büyüyor ve her yıl akut gıda güvensizliği artıyor." diye konuştu.

Guterres, çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki ölümcül bağı kırmak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, öncelikli olarak çatışmaya taraf olanların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede insani yardım operasyonlarının güçlü bir şekilde fonlanması gerektiğini kaydeden Guterres, aynı zamanda çatışmaları çözmek ve barışı muhafaza etmek için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Guterres, iklim krizinin kontrol altına alınması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin iklim krizi, gıda güvensizliği ve uluslararası barış ile güvenliğe etkisini ele alması ve gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Mesaj çok açık. Açlık, iklim krizi ve çatışma arasındaki ölümcül bağı kırabilir, bunların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerini bastırabiliriz. Açlık ve savaşın yıkımı olmayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için birlikte hareket edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber