Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında tutuklu sanığa hapis istemi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aydın Ekici ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ekici'nin silahlı terör örgütü PKK/KCK ile organik bağının bulunduğunu ve örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirtti.

Bahçelievler'deki bir ikamette, 1 Temmuz 2017'de patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilen mütalaada, bu patlayıcıların 10 Aralık 2016'da Beşiktaş saldırısında kullanılanlarla aynı türde olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Mütalaada, saldırıda kullanılan patlayıcıların olaydan yaklaşık 7 ay sonra ele geçirilmesi ve sanığın bu dönemde söz konusu evden taşınmış olması hususları göz önüne alındığında, terör saldırısına azmettiren, müşterek fail veya yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğine dair delil bulunamadığı kaydedildi.

Ekici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği mütalaada, sanığın diğer suçlardan mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delilin olmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Diyecekleri sorulan sanık, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Dosyadaki olaylarla hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

-Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 27 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, saldırının sanıklar Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Bahadır Gülşen tarafından oluşturulan terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanması tarafından gerçekleştirildiği anlatılmıştı.

Saldırının ardından Bahçelievler'de hücre evi olduğu belirlenen ikamette arama yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, 400 gram amonyum nitrat patlayıcı madde, el yapımı bombalar, uzaktan kumanda ile patlatmaya yarayan elektronik devre, elektronik devreyi harekete geçirecek kullanma kılavuzu ve patlayıcı maddeleri taşımak için kullanılan 16 adet termos ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede, evde ele geçirilen su termoslarının 4'ünde en tehlikeli patlayıcı olarak ifade edilen TNT, 12'sinde ise patlayıcı madde bulaşıklarının çıktığı ve söz konusu patlayıcıların Kandil ve Hakkari'den içine kamufle amacıyla peynir, çökelek gibi gıda maddeleri konularak gönderildiği belirtilmişti.

Bu patlayıcıların bir kısmının Beşiktaş saldırısında kullanıldığı belirtilen iddianamede, bir bölümünün ise hazırlıkları yapılan eylemlerde kullanılmak üzere saklandığı aktarılmıştı.

İddianamede, soruşturmanın tamamlandığı tarihlerde firari olan Ekici'nin hücre yapılanması sorumlusu ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından sanık Mehmet Emin Töre ile Bahçelievler'deki hücre evinde kaldığı, bu evde ikamet eden kişilerin tamamının terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücre yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve İstanbul'daki bombalı saldırıları organize ettiği vurgulanmıştı.

İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanık Aydın Ekici'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan 105 yıldan 210 yıla, 40 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 600 yıldan 1200 yıla kadar, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 262 yıl 6 aydan 525 yıla, 209 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 1567 yıl 6 aydan 3 bin 135 yıla, "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya, "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 bin 551 yıl 6 aydan 5 bin 117 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

-Ana dava 2019'da karara bağlandı

Saldırıya ilişkin İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 17 Mayıs 2019'da karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Söz konusu sanıklara ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl 9'ar ay olmak üzere 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan 10'u "benzer suçlardan 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verilmiş, aralarında Aydın Ekici'nin de bulunduğu firari 10 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Firari olarak aranan sanık Aydın Ekici (30) 2023 Şubat ayında yakalanmış ve tutuklanmasına hükmedilmişti.