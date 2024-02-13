Arızalanan sanayi tipi asansörde sıkışan kişi öldü
Arnavutköy'de bir iş yerinde sanayi tipi asansörün neden arızalandığını anlamaya 17 yaşındaki bir kişi, bu sırada asansörün çalışması üzerine hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 20:29, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 21:45
Deliklikaya Sanayi Bölgesi'ndeki 7 katlı bir iş yerinin 7. katında Arda G, arızasını anlamaya çalıştığı asansörün bir anda çalışması üzerine duvarla asansör arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arda G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Arda G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, iş yerindeki asansörün belirli aralıklarla arıza yaptığı ve çalışmadığı öğrenildi.