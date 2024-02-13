Bakan Bayraktar maden kazasının yaşandığı Erzincan'a gidiyor

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirten Bayraktar, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim." ifadesini kullandı.