Bakan Bayraktar maden kazasının yaşandığı Erzincan'a gidiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasına bağlı maden kazasındaki çalışmaları yakından koordine etmek üzere bölgeye geçeceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 21:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 21:30
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirten Bayraktar, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim." ifadesini kullandı.