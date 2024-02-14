14 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak; ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek; Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe iştirak edecek.

(Kahire)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası yönetimiyle toplantı yapacak.

(İstanbul/16.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuşadası turizm sektör temsilcileriyle buluşacak, Didim Ticaret Odası sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Karacasu'da Afrodisias Antik Kent Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Aydın/10.30/13.00/16.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe adayları için genel merkezde düzenlenecek tanıtım törenine katılacak, Sincan'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/15.00/16.00)

4- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzköy Belediyesi ile ilçedeki esnaf ve mahalleleri ziyaret edecek, il genelindeki muhtarlara bir araya gelecek.

(Trabzon/09.00/09.30/18.30)

2- TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için sürdürülen çalışmalar takip ediliyor.

(Erzincan)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı ağırlayacakları ilk maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.15/17.00)

2- Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Çekya ekibi son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.15/19.00)

3- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finali, Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/14.00)

5- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finali; Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.00/16.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da sürüyor. Kadınlarda; 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Buse Çavuşoğlu, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak. Grekoromen stilde müsabakalar 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final mücadelesiyle sona erecek.

(Bükreş)

7- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sürüyor. Milli sporculardan 67 kiloda erkeklerde Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal podyuma çıkacak.

(Sofya)