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Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 01:15, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 01:31
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Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden güncellenmiştir.

Güncelleme, Şubat 2024 tarihli ve 2795 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımladı.

Okulların hizmet alanları ve puanları, ilk atamaya başvuracak öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler, özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Şubat 2024 tarihli ve 2795 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan güncellenmiş hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Geniş bilgi için aşağıdaki araştırmamızı okuyabilirsiniz;

Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanları ne demektir?

Ahmet KANDEMİR

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