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Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap

Alper Gezeravcı'nın 'uzay seyahati yaptığı' yönündeki eleştirilere cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gezeravcı ISS'de bilimsel derinliği olan deneyler yaptı" diyerek konuştu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 07:15, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 07:17
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Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 'uzay seyahati yaptığı' yönündeki eleştirilere cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonuna astronot gönderen diğer devletlerin gerçekleştirdiği bilim misyonlarının çoğundan çok daha güçlü bir bilim misyonuyla bu projeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Kacır "Dünyada 20'den fazla devlet, vatandaşını göndermiş. Biz, bu devletlerin gerçekleştirdiği bilim misyonlarının çoğundan çok daha güçlü bir bilim misyonuyla bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Hem bilimsel deneylerin sayısı, hem çeşitliliği, hem de bilimsel derinliği, o anlamda çok daha ileri düzeyde. Ayrıca bizim 21 yaşın altında 27 milyon gencimiz var. Bu gençlere bilimsel motivasyon kazandırmak, başlı başına Türkiye için çok büyük kazanım. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş doğru, biz yaptığımız işin doğruluğundan eminiz" dedi.

Kacır, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşünün ertelenmesi nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonunda kaldığı fazladan süre için ayrı bir ödeme yapılmayacağını da açıkladı.

Gezeravcı da eleştirilerle ilgili olarak "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu, bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen değerlendirmelere istinaden söylüyorum. Gönlümüz rahat" demişti.

Öte yandan Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

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