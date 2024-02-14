Başkentte otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıyolu Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 EZ 1533 plakalı otomobil ile 42 Y 2538 plakalı otomobil çarpıştı.

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