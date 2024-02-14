Artvin-Ardanuç kara yolunda heyelan
Artvin-Ardanuç kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden açıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 08:06, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 08:04
Heyelan, Cehennem Deresi kanyonu yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, yolu iki yönlü trafiğe kapattı.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.
Bölgede iki saat süren temizlik çalışmalarının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.