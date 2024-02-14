FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Benzine büyük zam geliyor
Benzine büyük zam geliyor
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Erdoğan, Mısır'a gidecek
Erdoğan, Mısır'a gidecek
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi

AK Parti bugün meclis üyelikleri için adaylarını belirlemeye başlayacak. Genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek, teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. AK Parti heyetleri dün MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle de görüştü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 08:38, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 08:38
Yazdır
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi

Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti heyeti dün MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir araya geldi.

Genel başkan yardımcıları düzeyindeki toplantılarda, belediye meclis üyelikleri ele alındı. AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uygulaması bekleniyor.

AK Parti, belediye meclis üyelerini belirlemek için il bazlı bir çalışma da yapıyor.

Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanlarından oluşturulan komisyonlar, partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi.

Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edildi.

DEPREM BÖLGESİNE: İNŞAAT, JEOLOJİ MÜHENDİSİ...

Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunduracak. Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına özen gösterilecek.

Genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları ise bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber