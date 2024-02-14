AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi

Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti heyeti dün MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bir araya geldi.

Genel başkan yardımcıları düzeyindeki toplantılarda, belediye meclis üyelikleri ele alındı. AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uygulaması bekleniyor.

AK Parti, belediye meclis üyelerini belirlemek için il bazlı bir çalışma da yapıyor.

Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanlarından oluşturulan komisyonlar, partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi.

Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edildi.

DEPREM BÖLGESİNE: İNŞAAT, JEOLOJİ MÜHENDİSİ...

Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunduracak. Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına özen gösterilecek.

Genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları ise bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.