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Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!

Bu yazımızda, kamu kurumlarının çeşitli birimlerinde görev yapan kariyer meslek mensuplarının sorunları ele alınacaktır. Kamu kurumlarının çoğunda karşılaşılan sorunlardan biri de müfettiş, kariyer uzman vb. görevlerde bulunanların amirlerinin mesleki tecrübeye sahip olmamaları ve bilgi ve temsil açısından donanımsızlıklar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 09:17, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 09:19
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Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-A/11 maddesinde, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan müfettiş yardımcıları ve kariyer uzman yardımcıları, kontrolörler vd. unvanlar sayılmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanun başta olmak üzere diğer ilgili alt mevzuatta kariyer meslek mensuplarının mesleğe alınması, yetiştirilmeleri, yeterlilik süreçleri, yardımcılık süreçlerinde yerine getirmesi gerekli olan yükümlülükler (yabancı dil sınavı, yeterlilik sınavı ve tez vb) de hükme bağlanmıştır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının geneline bakıldığında Bakanlık merkez teşkilatlarında hizmet birimlerinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür gibi unvanların büyük çoğunluğunda kariyer meslek mensuplarının yer almadığı görülmektedir.

Doğal olarak diğer unvandaki personelin kariyer ve liyakat ilkesi dikkate alındığında yükselmesi ne kadar doğal ise aynı şekilde liyakat sahibi çok sayıda kariyer meslek mensubu da bu hakka sahiptir. Mesleğin teknik oluşundan mıdır yoksa ilgili kişilerin atanmaya isteksizliğinden midir bilinmez ama mevcut durum maalesef bu şekildedir.

- Siyasi nüfuzlu kişilere yapılan anlamsız ziyaretler artmaktadır

Ne yazık ki, 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala patronaj ilişkilerinin hüküm sürmesi, ilginç bir şekilde üst makamlarda bulunan liyakatsiz kişilerin görülmesi durumunda ceket ilikleme, boynunu bükme gibi seremonik hareketler, siyasi nüfuzlu kişilere yapılan anlamsız ziyaretler, TBMM' nin referans arama çabalarıyla meşgul edilmesi gibi çağdışı uygulamalar hala devam etmektedir.

- Bazı yöneticiler temel mevzuat bilgisinden bile sahip değil!

Bunun sonucu olarak da iki taraflı ayna gibi kişi nereye baksa kendini görmeye devam etmekte, her kademede matruşkadan çıkan bebekler misali birbirine benzeyen kişiler, bürokraside referanslı atama sonucunda işleyiş bozuklukları, temel mevzuat bilgisinden bile eksik yöneticilerle ülkemiz meşgul edilmektedir.

- Rutin işler dahi yapılamamaktadır

Ani yükselişin sonucu olarak kişilerin kendi egolarını tatmin etme arayışları mobbing gibi olumsuz durumlara yol açabilmekte, bilgisiz, tecrübesiz kişilerin yönetici kadrolarını meşgul etmesi adeta telefon hattının sürekli meşgul olmasına benzer şekilde hatların işlevsizleşmesine ve rutin olarak yapılması gerekli işlerin dahi yapılamaz hale gelmesine sebebiyet verebilmektedir. Sorumluluk almak istemeyen, nereye atandığının dahi farkında olmayan kitlelerin zararı telafi edilemez düzeye gelmiştir.

- Hiçbir makam, işleri öğrenmeye başlama yeri değildir

Hiçbir makam, koltuğa oturulduğunda işleri öğrenmeye başlama yeri olmadığı gibi bu tarz yöneticilerin altında çalışan kişilerin de bu duruma maruz kalma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Artık kamu yönetiminde yeni düzenlemelerin fiilen hayata geçirilme zamanı gelmiştir ve yeni, modern bir kamu yönetimi kurumunun kurulması Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasıyla birlikte daha çok hissedilir hale gelmiştir.

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