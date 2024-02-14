Gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak.

Tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Yanıltıcı etiket kullanan markalar mercek altına alınacak.

Örneğin marketten tereyağ almak istediniz. Seçtiğiniz ürünün üzerinde "tereyağ lezzetinde" yazıyor. Ancak dikkatli baktığınızda aldığınız ürünün tereyağ değil margarin olduğunu fark ettiniz. İşte, bu tür yanıltıcı etiketlemelere yeni tedbirler geliyor.

Margarinin üzerinde 'tereyağ lezzetinde' ifadesi yer alamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı yanıltıcı etiketler için harekete geçti. Artık standart gelecek. Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, "Aslında koruyucu bir unsurdur. Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak" dedi.

Gıda etiketine standart gelecek

Gıda etiğine uygun olmayan unsurların da etiketlerde yer alamayacağını belirten Özkaya şöyle konuştu:

"Gıda etiği açısından ön plana çıkarılan bazı unsurlar, fotoğraflar olabiliyor. Bazı harflerin ön plana çıkarılması gibi punto olarak büyük konması veya fotoğrafların konması gıda etiği açısından uygun değildir. Bunlar da dikkate alınacaktır."

Karara uymayan markalara ceza geliyor

Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.

Haber: Yasemin Asan