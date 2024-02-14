Bakanlıktan örnek kariyer sınavı uygulaması

Kamu kurumlarınca yapılan kariyer meslek sınav ilanlarında yer alan bilgiler ve sınav işlemleri genel olarak ilgili Kurumun standart yönetmelik maddelerinin sınav ilanında belirtilmesi şeklinde olup sınavlara giren adayların ilanı okuması ve sınavı açan Kurumun doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapması önem teşkil etmektedir.

Yakın bir zamanda, ülkemizde ilk defa sadece Hukuk Fakültesi mezunlarına yönelik açılan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı sonucunda alım sürecini tamamlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca iyi uygulama örneği olarak tüm kamu kurumlarınca benimsenmesi gereken bir sınav süreci yürütüldü.

14 Ekim 2023 tarihinde yazılısı, 27-28 Aralık 2023 tarihlerinde mülakatı yapılan sınavın ilanını okuyarak sınava giren adaylar birçok yeni uygulama ile karşılaştılar. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu aday odaklı yaklaşımı ve alışılagelmişin dışındaki uygulamalarından bazılarını aşağıda sizler için derledik.

ADAYLARA FERAGAT İMKANI.

KPSS'den almış olduğu yüksek puanlarla birden fazla kurum sınavına müracaat etmekle beraber bu sınavlara çeşitli nedenlerle katılmayanlara, sıralamaya giremeyen adaylarca içten içe büyük bir sitemde bulunulduğu herkesin malumudur.

İlgili bakanlıkça, bu tür ilanlarda örneğine pek rastlamadığımız bir uygulamaya gidilerek; 140 kişilik ilk listede yer alarak yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların, listenin ilanını takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde feragat ettiklerini belirtmeleri koşuluyla, yerlerine sıradaki adaylar yazılı sınava çağrılmıştır.

Kurumun yaptığı bilgilendirme duyurularına bakıldığında; iki kişinin feragat etmesi sayesinde 141. ve 142. sıradaki adayların sınava katılmaya hak kazandıkları, bunun da şeffaf bir şekilde ilan edildiği görülmüştür.

HER AŞAMADA İLETİŞİM.

İlk kez bir kurum sınav ilanında kurumsal iletişim başlığı açılarak, ilan ile yazılı sınav arasındaki her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kurumu ziyaret eden adaylara Bakanlığı ve müfettişlik mesleğini bilgilendiren sunumlar gerçekleştirilmiştir.

İlan sonrası Kurum web sayfasından yapılan duyurularla şehir dışından ilgili duyan adaylar için görüntülü iletişim ile sorularının yanıtlanacağından mutluluk duyulacağı belirtilmiş ve adayların sıklıkla sorduğu özlük hakları, turne süresi, kariyer olanaları gibi her konuyu detaylı içeren "Sıkça Sorulan Sorular" sunusunun adayların erişimine açılması memnuniyet verici bir uygulama olmuştur.

İlan sonrası iletişime geçilen yetkililerden, iletişim ve aday odaklı bir başka uygulama olarak bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR tarafından yazılı sınavdan bir gün önce sınava katılacak tüm adayların cep telefonuna başarı dileği içeren mesaj (SMS) gönderilmiştir.

ADAY DOSTU BAKANLIK

Diğer bir örnek uygulama ise sınavın gerçekleştirildiği Ankara'ya şehir dışından gelecek adaylar için Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (AŞTİ) sınav yerine ve terminale gidiş dönüş servis hizmeti sağlanmıştır. Yine kurumsal iletişim uygulaması olarak adayların sınav yerine kolaylıkla ulaşım sağlamaları için, sınavdan iki gün önce metro güzergahı, otobüs numarası ile durak ismi içeren tarifli ulaşım bilgisi SMS aracılığıyla adaylara gönderilmiştir.

Yazılı sınav günü, ilanda belirtildiği üzere; glüten hassasiyeti olanlar da gözetilerek sınav oturumları arasında sandviç, yiyecek ve içecek ikram edilmiş olup, sınav yerinde emanet alanı oluşturularak adayların çanta, telefon vb. özel eşyalarını nereye bırakacakları kaygısından uzak bir şekilde sınava girmeleri sağlanmıştır.

Aynı ilanda adayların sınavda kullanacağı kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesinin de Bakanlıkça temin edileceği belirtilmiştir.

Kurum yetkililerinden edinilen bilgiye göre müfettiş yardımcısı alımı sürecinde tüm kurumlar dahil ilk kez bir seferde sadece hukuk fakültesi mezunlarına yönelik sınav yapıldığından, rekabetin arttırılması amacı ile Barolar Birliği, Savcılıklar ve Üniversiteler ile sınav ilanı paylaşılarak sınava daha çok adayın katılım sağlanması amaçlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını nezaket odaklı ve aday dostu yaklaşımı için tebrik ediyor, uygulamalarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını temenni ediyoruz.

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