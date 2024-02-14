FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı

FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar korunacak.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar korunacak.

İkinci önemli düzenleme ise fenomenler, çete ve mafya davalarını yakından ilgilendiriyor. Teklifte yer alan hüküm ile TMSF, terör örgütlerinin mal varlıklarına uyguladığı prosedürü organize suç örgütlerinin mal varlıklarında da işletecek.

Böylece hakkında "organize suç örgütü kurmak" suçlaması olan Dilan Polat-Engin Polat gibi fenomenler, Ayhan Bora Kaplan örneğinde olduğu gibi suç örgütlerinin mal varlıklarının yönetimi, şirketlerine kayyum atanması gibi süreçler TMSF tarafından yürütülecek.

Bu şirketlerin hızla satışı mümkün hale gelecek.

ZÜBEYDE YALÇIN