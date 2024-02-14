Samsun'da 12 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

12 yaşındaki çocuğun kendisini, ailesinin internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği için vurduğu iddia edildi.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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