Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Benzine büyük zam geliyor
Benzine büyük zam geliyor
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam sayısını 32 milyon 56 bine yükselterek rekor seviyeye ulaşırken 2023'ün son ayında kaydedilen yüzde 48,8'lik istihdam oranı son 19 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 11:44, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 11:45
Yazdır
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru

Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da söz konusu dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e geriledi.

İstihdam sayısı ve oranında ise Cumhuriyet'in 100. yılında rekor verilere ulaşıldı. Aralık 2023'te istihdam, 32 milyon 56 bin kişiye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstihdam sayısı, Aralık 2022'de 31 milyon 340 bin, Aralık 2021'de 30 milyon 31 bin olarak kaydedilmişti.

2005'ten itibaren aylık olarak açıklanmaya başlanan istihdam oranında da Aralık 2023 itibarıyla 19 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Söz konusu ayda istihdam oranı yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran Aralık 2022'de yüzde 48,1, Aralık 2021'de yüzde 46,8 ve Aralık 2005'te yüzde 39,9 olarak hesaplanmıştı.

Kadın istihdamında da rekor

Kadın ve erkeklerin istihdam durumu incelendiğinde de bazı veriler rekor olarak belirlendi. Erkek istihdam sayısı Aralık 2023'te 21 milyon 476 bin olurken istihdam oranı yüzde 66,1 olarak hesaplandı.

Kadınlarda ise söz konusu dönemde hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31,9'a yükseldi.

"İstihdam piyasası kuvvetli duruşunu koruyor"

Analist Özlem Derici Şengül, istihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstihdam piyasasının kuvvetli bir seyir izlemeye devam ettiğini belirten Şengül, istihdam oranının yüzde 48,8'e, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,5'e yükseldiğine dikkati çekti. Şengül, artışların büyük bir kısmının istihdama dönüşmüş göründüğünü dile getirdi.

Yatırımların istihdam piyasasını etkilediğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki zayıf seyre rağmen yatırım ivmesinin kuvvetli olması ve ücret artışlarının hizmet talebini kuvvetli tutması sayesinde istihdam piyasası yıl sonu itibarıyla kuvvetli duruşunu koruyor. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının gecikmeli etkileri ve kredi koşullarının sıkılaşması toplam talebi düşüreceğinden istihdam piyasasının güç kaybettiğine şahit olabiliriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber