Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı
Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 11:47, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 12:28
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.