İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul'da önceden belirlenen 23 adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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