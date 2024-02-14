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Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki kaymanın ardından kayıp işçilere ilişkin, "Arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 13:10, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 13:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Maden ocağında toprak kaymasında kayan kütlenin toplam hacminin ilk belirlemelere göre 9-10 milyon metreküp olduğu belirtiliyor. Maalesef 9 işçimiz bu kütlenin altında kaldı ve hemen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı ve aralıksız devam ediyor.

339'u arama-kurtarma personeli ve diğer görevlilerle birlikte bin 800 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

"Bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz"

100 dönüme yayılmış 9-10 milyon kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Bilim insanlarının bize söyledği, araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde tarama başladık. Daha hızlı aksiyon alabilmek adına bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.

Arama-kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde heyelan riski yok. Arama-kurtarma çalışmalarının güvenliğinden taviz vermeden çalışmalara devam etmek istiyoruz. Duamız temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah hayırlı haber vermek bizlere nasip olur. Medyamız olayı an be an iletmek için gayret gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz ve talimatlarını alıyoruz.

"Adli ve idari soruşturma sürüyor"

Aramayı seri yapmamız lazım. Bunun için avantajımız, radarla radarın derinliğine geldiği mesafede bunlara erişebiliriz. Gece-gündüz durmayacağız arama-kurtarma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bir ihlal var-yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.

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