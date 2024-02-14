Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl hükümetin söz verdiği halde, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda henüz bir adımın atılmadığını anımsattı.

Memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidar nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kahveci, şöyle konuştu; Memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentileri bu süreçte geri plana atılmamalı, milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemi ile ötelenmemelidir. Bilindiği gibi 2023 yılı temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödeme, ocak ayındaki artışlarla birlikte 12 bin 54 TL'ye yükselmiş ancak bu ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşlarının ödenen prim ve kadro ile olan ilişkisi kesilmiştir. dedi.

'Yardımcı Hizmetler sınıfına düzenleme yapılmalı'

Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 110 bin dolayında yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunduğunu ifade eden Başkan Önder Kahveci, Yardımcı hizmetlilerin yer değiştirme hakkının kısıtlı olduğunu, kamuda en düşük ücretli kesim olan yardımcı hizmetler sınıfı personelin mağduriyetini gidermenin en uygun yolu bu çalışanların yaptıkları işlere ve eğitim seviyelerine uygun görevlerin bulunduğu genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleri gerektiğini savundu.

'İlave ek ödemeler memur emeklilerine de yansıtılmalı'

Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın %45'i kadar emekli maaş bağlandığını,ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması bu oranı daha da düşürdüğünü belirten Kahveci; Hükümetimiz 2024 yılını "Emekli Yılı" olarak ilan etmiştir. Mademki bu yıl "Emekli Yılı"dır öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır. talebinde bulundu.

Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Kahveci, konuşmasına şöyle devam etti: Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Yerel seçime sayılı günler kala TBMM, çalışmalarına ara vermeden önce ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına atılacak en önemli adım ek gösterge konusudur.

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek bu konu çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

'Ülkemizin en mağdur kesimi memur emeklileri'

Enflasyon karşısında en mağdur kesimin memur emeklileri olduğunu belirten Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini ve emeklilerin refah seviylerinin yükseltimesi gerektiğinin altını çizdi.

Kahveci konuşmasının devamında; Memurlarımızın hem emekli aylığına sayılmayan ödemeler nedeniyle maaşları ve emekli ikramiyeleri son derece düşük hesaplanmakta hem de ifa ettikleri görev ve görev aylıkları ile emekli aylıklarındaki ilişki tamamen kopmuş durumdadır. Bir memurun emekli maaşı ile çalışırken yaptığı görev, aldığı maaş ve ödediği pirimin hiçbir bağlantısı kalmamıştır. Çalışırken bir işçi ile aynı maaşı alan bir memur, emekli olduğunda işçiden yarı yarıya daha az emekli maaşı almaktadır. Hal böyleyken bir de 5510 sayılı Kanunun getirdiği olumsuzluklar memurlarımızı mağdur etmektedir. 2008 yılının Ekim ayından önce göreve başlayan bir memurla bu tarihten sonra göreve başlayan memurun sosyal güvenlik ve emeklilik hakları aynı değildir. 2008 sonrasında göreve başlayan memur daha fazla prim ödemekte ama bu tarihten önce göreve başlayan memurdan daha az emekli maaşına hak kazanmaktadır. Ayrıca en düşük emekli aylığı miktarı da 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayanlar için farklı hesaplanmaktadır. Bu durum, kanun önünde eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi sosyal devlet anlayışına da uygun değildir. Bu nedenle hükümetimizin Emekli Yılı olarak ilen ettiği 2024 yılında 5510 sayılı Kanundan kaynaklı bu çifte standardın da mutlaka giderilmesi en büyük beklentimizdir. Beklentimiz, ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlarla aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan bu kitlenin yüzünün güldürülmesi yönündedir. şeklinde Türkiye Kamu-Sen'in taleplerini açıkladı.