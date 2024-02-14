Meteorolojiden İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak uyarısı
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 14:19, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 14:14
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.