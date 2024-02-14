Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 14:45, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 15:10
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.