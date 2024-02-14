Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 16:19, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 16:19
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."