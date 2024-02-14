İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 16:37, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 17:05
Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.
Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.